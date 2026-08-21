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Авиакомпания закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за пассажиров, устроивших там комнату для интима

Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за интима пассажиров в ней
Фото: iStock/skyNext

Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за пассажиров, устроивших там комнату для интима. Об этом пишет Baza.



В терминале 2E парижского аэропорта Шарль-де-Голль в лаунже авиакомпании располагалась сауна, которую можно было арендовать целиком для одного человека или группы. Благодаря этому в ней всегда была обеспечена приватность.

Однако после нескольких инцидентов, связанных с недостойным поведением пассажиров, администрация авиакомпании приняла решение о закрытии сауны. По словам менеджера лаунжа, некоторые клиенты использовали помещение не по назначению, а именно для занятий, которые не соответствуют правилам приличия, подразумевая под этим интимные действия.

На текущий момент в описании услуг лаунжа по-прежнему указаны наличие душевых и спа-процедур Clarins, однако сауна в списке доступных опций отсутствует.

Екатерина Коршунова

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