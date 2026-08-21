Авиакомпания закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за пассажиров, устроивших там комнату для интима

21 августа 2026, 16:42

Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за интима пассажиров в ней

Фото: iStock/skyNext

Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за пассажиров, устроивших там комнату для интима. Об этом пишет Baza.