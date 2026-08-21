В Новосибирске мать-одиночка может остаться без квартиры из-за «схемы Долиной»

21 августа 2026, 12:08

SHOT: в Новосибирске мать-одиночка может остаться без жилья из-за схемы Долиной

Фото: iStock/LENblR

Жительница Новосибирска купила квартиру у 47-летнего мужчины, который якобы стал жертвой «схемы Долиной». Об этом пишет SHOT.