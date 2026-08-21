В Новосибирске мать-одиночка может остаться без квартиры из-за «схемы Долиной»
Жительница Новосибирска купила квартиру у 47-летнего мужчины, который якобы стал жертвой «схемы Долиной». Об этом пишет SHOT.
35-летняя Мария искала двухкомнатную квартиру для себя и сына. Её выбор пал на объект площадью 43 квадратных метра, который стоил 3,6 миллиона рублей. Интерьер требовал серьёзного ремонта, поэтому россиянка планировала его провести.
Сделку оформляли несколько риелторов и юристов. В день передачи ключей владелец неожиданно заявил, что оказался в ситуации, как и певица Лариса Долина.
Несмотря на это, мужчина разрешил Марии с сыном остаться в квартире. Однако спустя месяц женщина получила уведомление о том, что на неё подали в суд. На судебном заседании владелец заявил, что все средства от продажи квартиры он перевёл на криптокошельки мошенников.
Сейчас мужчина проходит психиатрическую экспертизу. Мария с сыном продолжают жить в спорной квартире, но опасаются, что могут потерять её.
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