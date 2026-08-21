Россиянина бросили с пробитой головой после ЧП на экстрим-экскурсии во Вьетнаме
Российского туриста бросили с пробитой головой после ЧП на экстрим-экскурсии во Вьетнаме. Об этом пишет Mash.
47-летний московский ресторатор Илья Строков приобрёл экскурсию в парк Ба Хо через агентство «ВьеТур», которое принадлежит гражданам Вьетнама, но управляется россиянами и ориентировано на русскоязычную аудиторию. Во время экскурсии гид уверял, что можно безопасно прыгать со скал в воду с глубины 5–6 метров, при этом не было никаких предупреждающих знаков.
Илья решил прыгнуть, но вместо ожидаемой глубины обнаружил мелководье и сильно ударился лбом о дно, пробив голову. Сопровождающий гид не имела при себе аптечки, а на КПП парка смогли предоставить только йод и пластырь.
По словам пострадавшего, гид отказалась вызывать скорую помощь, сославшись на необходимость продолжать экскурсию. Она предложила ему самостоятельно добраться до госпиталя и связаться со своей страховой компанией. В больнице Илье зашили рану.
Строков обратился к владельцам «ВьеТур» с просьбой вернуть стоимость экскурсии в размере $105, но агентство отказалось. В связи с этим российский турист подал заявление в полицию и намерен обратиться в Департамент туризма Вьетнама.
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