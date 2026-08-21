Контрабанду психотропных веществ из Индии пресекли минераловодские таможенники

21 августа 2026, 10:45

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления/Алина Ткаченко

Минераловодская таможня выявила и пресекла канал контрабанды психотропных и сильнодействующих веществ, доставляемых из Индии через почтовые отправления. В ходе операции было изъято свыше тысячи капсул и 240 таблеток, чья общая стоимость на черном рынке превышает 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.