Контрабанду психотропных веществ из Индии пресекли минераловодские таможенники
Минераловодская таможня выявила и пресекла канал контрабанды психотропных и сильнодействующих веществ, доставляемых из Индии через почтовые отправления. В ходе операции было изъято свыше тысячи капсул и 240 таблеток, чья общая стоимость на черном рынке превышает 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
Организатором преступной схемы стал 30-летний житель Невинномысска. Он заказывал запрещенные препараты из-за границы и реализовывал их через интернет-ресурсы по всей стране. Для осуществления махинаций мужчина использовал подставные аккаунты в почтовых отделениях и счета в кредитных организациях, которые приобретал через иностранные мессенджеры и платформы для обмена цифровыми активами. Доставка товара осуществлялась через посредников.
Злоумышленника поймали с поличным при получении очередной посылки в одном из отделений почты города. Во время обыска его жилища были обнаружены и изъяты 19 г сильнодействующих и 4 г психотропных веществ, а также ноутбук, несколько мобильных телефонов и пустые бланки рецептов на лекарственные препараты. Изъятые капсулы и таблетки содержали сильнодействующие вещества прегабалин и тапентадол, а также психотропное вещество трамадол общей массой более 400 граммов.
По факту случившегося возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Операция была проведена совместно с УФСБ России по Ставропольскому краю в Невинномысске, 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО, а также при участии Центральной почтовой таможни.
Читайте также: