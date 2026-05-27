Авиакомпания заплатила миллионы за допуск пьяных пассажиров на борт

27 мая 2026, 17:05

PYOK: Alaska Airlines потеряла 11,7 млн после допуска пьяных пассажиров на борт

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) наложило штраф в размере 165 тысяч долларов (около 11,7 млн рублей) на авиакомпанию Alaska Airlines. Причина — нарушение строгого запрета на допуск на борт пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.





Как сообщает издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK), в период с 2024 по 2025 год перевозчик допустил на 11 рейсов клиентов, находящихся под воздействием спиртного. FAA напоминает, что американским авиакомпаниям категорически запрещено брать на борт «любое лицо, которое выглядит пьяным».



Хотя большинство деталей инцидентов не раскрываются, известен один вопиющий случай. 38-летняя Кэрин Эван из деревни Чефорнак выпила три бокала спиртного перед посадкой, затем еще две порции алкоголя на борту, после чего набросилась с кулаками на собственного мужа. Женщину арестовали сразу по приземлении в аэропорту.



Отмечается, что Alaska Airlines испытывает трудности с контролем за реализацией алкоголя в населённых пунктах своего штата. Многие жители Аляски предпочитают выпивать именно в аэропортах перед обратным рейсом домой.



