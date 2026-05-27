В Казахстане разбился самолет: есть жертвы

Пилот погиб при крушении самолета Ан-2 в Казахстане
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс страны.



Авиакатастрофа произошла вблизи села Железинка в Павлодарской области. В этот момент Ан-2 выполнял авиационно-химические работы. По предварительной информации, самолет задел линии электропередачи, после чего потерял управление и упал.

На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второй находится в сознании, его спасли. На место крушения направились сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте.

Ранее появилась новая информация о состоянии пилотов самолета «Аэропракт-22», который потерпел крушение в Красноярском крае.

