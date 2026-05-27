Самолет со 104 пассажирами на борту резко развернулся в небе из-за поломки
Летевший из Красноярска в Тюмень пассажирский самолет резко изменил маршрут. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел утром 27 мая на рейсе авиакомпании «Россия». Самолет со 104 пассажирами на борту развернулся в воздухе и вернулся в пункт вылета. Экипаж принял такое решение из-за технических неполадок. Посадка в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского прошла без происшествий.
В настоящее время надзорное ведомство проверяет соблюдение прав клиентов авиаперевозчика во время задержки рейса.
Ранее сообщалось, что В Хабаровске самолет, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, вернулся в аэропорт вылета после обнаружения признаков технической неисправности.
