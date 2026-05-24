В Австрии парапланеристка чудом выжила после столкновения с самолетом в воздухе
Легкомоторный самолет столкнулся с парапланеристкой прямо во время полета, но женщина смогла спастись и благополучно приземлиться. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.
Инцидент произошел над долиной Пинцгау в Австрии. 44‑летняя спортсменка начала полет со склона холма Шмиттенхеэ и двигалась по прямой, когда в нее врезалась легкомоторная Cessna. За штурвалом воздушного судна находился 28‑летний пилот из Тироля. В момент столкновения винт воздушного судна серьезно повредил купол параплана, фактически изрубив его.
Несмотря на критичность ситуации, женщина смогла активировать запасной парашют, что позволило избежать смертельного падения. В результате происшествия парапланеристка получила лишь легкие травмы. Тем временем пилот самолета смог сохранить контроль над машиной и благополучно посадил ее в аэропорту Целль‑ам‑Зее.
Весь драматический эпизод спортсменка зафиксировала на видео благодаря нагрудной камере. Спасатели назвали произошедшее невероятным везением. По их словам, исход мог быть куда более трагичным.
Читайте также: