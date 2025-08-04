Авиалайнер с 219 пассажирами на борту подал сигнал бедствия вскоре после взлёта
Самолёт Boeing 787 авиакомпании United Airlines подал сигнал бедствия вскоре после вылета из международного аэропорта Вашингтона, США, пишет USA Today.
Инцидент произошёл в пятницу, 25 июля. Авиалайнер направлялся в Мюнхен. Когда Boeing поднялся на высоту около трёх тысяч метров, пилот сообщил диспетчеру об отказе левого двигателя.
Вскоре авиалайнер развернулся и полетел обратно в Вашингтон, где совершил посадку. На борту находились 219 пассажиров и 11 членов экипажа, информации о пострадавших нет.
Представитель перевозчика подтвердил, что причиной изменения маршрута данного самолёта стала техническая неисправность.
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