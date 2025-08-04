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Авиалайнер с 219 пассажирами на борту подал сигнал бедствия вскоре после взлёта

Самолёт компании United Airlines подал сигнал бедствия вскоре после вылета
Фото: iStock/OceanFishing

Самолёт Boeing 787 авиакомпании United Airlines подал сигнал бедствия вскоре после вылета из международного аэропорта Вашингтона, США, пишет USA Today.



Инцидент произошёл в пятницу, 25 июля. Авиалайнер направлялся в Мюнхен. Когда Boeing поднялся на высоту около трёх тысяч метров, пилот сообщил диспетчеру об отказе левого двигателя.

Вскоре авиалайнер развернулся и полетел обратно в Вашингтон, где совершил посадку. На борту находились 219 пассажиров и 11 членов экипажа, информации о пострадавших нет.

Представитель перевозчика подтвердил, что причиной изменения маршрута данного самолёта стала техническая неисправность.

Анастасия Чубина

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