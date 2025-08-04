Авиалайнер с 219 пассажирами на борту подал сигнал бедствия вскоре после взлёта

04 августа 2025, 17:50

Самолёт компании United Airlines подал сигнал бедствия вскоре после вылета

Фото: iStock/OceanFishing

Самолёт Boeing 787 авиакомпании United Airlines подал сигнал бедствия вскоре после вылета из международного аэропорта Вашингтона, США, пишет USA Today.