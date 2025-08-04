Дипломаты направили запрос Турции по делу задушенного в лесу россиянина
Генконсульство России в Стамбуле направило запрос в правоохранительные органы в связи с сообщениями об обнаружении на минувшей неделе в лесу тела, предположительно, россиянина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время дипломаты ожидают ответа.
Ранее агентство DHA сообщало, что 28 июля в муниципалитете Сарыер было обнаружено тело молодого человека с мусорным пакетом на голове. В руке у него находилась записка на русском языке. На место прибыли полицейские, которые по документам установили личность погибшего.
Им оказался 20-летний гражданин России Усман Амриев, который три года назад прибыл в Турцию и учился там сначала в университете города Кютахья, а затем в частном вузе в городе Кягытхане. Парень проживал в общежитии. Полиция выясняет обстоятельства и причину смерти россиянина.
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