Дипломаты направили запрос Турции по делу задушенного в лесу россиянина

04 августа 2025, 17:40

Фото: iStock/Soumen Hazra

Генконсульство России в Стамбуле направило запрос в правоохранительные органы в связи с сообщениями об обнаружении на минувшей неделе в лесу тела, предположительно, россиянина. Об этом сообщает ТАСС.