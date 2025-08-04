В Волгограде арестовали 14 хакеров за массовые взломы аккаунтов на сайте госуслуг

04 августа 2025, 17:22

Фото: iStock/artisteer

В Волгограде задержаны и арестованы 14 местных жителей, подозреваемых в организации серии кибератак на личные кабинеты пользователей портала «Госуслуги», следует из данных Ворошиловского районного суда города.