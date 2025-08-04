В Волгограде арестовали 14 хакеров за массовые взломы аккаунтов на сайте госуслуг
В Волгограде задержаны и арестованы 14 местных жителей, подозреваемых в организации серии кибератак на личные кабинеты пользователей портала «Госуслуги», следует из данных Ворошиловского районного суда города.
По версии следствия, с сентября 2024 года по 31 июля 2025 года группа действовала совместно и организованно под руководством пока неустановленного лица. За этот период на их счету минимум 500 взломов аккаунтов граждан, что повлекло за собой крупные нарушения безопасности и возможные материальные потери.
Кроме того, злоумышленники хотели украсть деньги посредством кредитных махинаций: они представились жертве работниками кредитной организации и предложили оформить кредит на сумму 1 миллион рублей. Но их задержали.
Мошенникам предъявлено обвинение по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Подготовка к мошенничеству». Ворошиловский районный суд избрал всем преступникам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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