На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
На Люблинской улице в столице столкнулись два грузовика и легковой автомобиль
В Москве, на Люблинской улице, произошла авария: столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Из-за ДТП движение транспорта было полностью заблокировано, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Авария произошла утром 4 августа. По данным канала, проезжую часть перекрыл большегруз. Он встал поперёк дороги, заблокировав левый, средний и правый ряды.
В Дептрансе сообщили, что столкновение произошло на Люблинской улице, в районе дома номер пять.
Сейчас движение на данном участке дороги полностью восстановлено.
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