На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП

04 августа 2025, 17:05

На Люблинской улице в столице столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

Фото: iStock/JTeivans

В Москве, на Люблинской улице, произошла авария: столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Из-за ДТП движение транспорта было полностью заблокировано, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».