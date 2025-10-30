30 октября 2025, 04:02

SHOT: два самолета не могут приземлиться во Внуково из-за украинских дронов

Фото: istockphoto / Bogdan Khmelnytskyi

Два пассажирских авиалайнера совершают круги над Московской областью из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.