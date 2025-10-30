Два самолета не могут приземлиться во Внуково из-за украинских дронов
Два пассажирских авиалайнера совершают круги над Московской областью из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По его данным, речь идет о рейсах из Узбекистана и Дубая. Оба воздушных судна находятся недалеко от города Владимир. Согласно предварительной информации, работа аэропорта приостановлена из-за атаки беспилотников на регион.
В настоящий момент пять рейсов задерживаются на прилет и вылет, еще один отменен. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют также в Домодедово и аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбиты шесть украинских беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.
