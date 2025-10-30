Пассажирский троллейбус загорелся в Саратове
Рядом с железнодорожным вокзалом в Саратове вспыхнул троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Огонь быстро распространился по салону и полностью охватил транспортное средство. Однако пассажиров внутри в этот момент не оказалось, поэтому никто не пострадал.
В МЧС уточнили, что возгорание оперативно локализовали прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб. Инцидент произошел на Привокзальной площади, где располагается конечная остановка общественного транспорта.
Ранее в Новой Москве пожар охватил многоквартирный дом. Шесть человек смогли покинуть горящее здание до прибытия спасателей.
Читайте также: