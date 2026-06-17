Авиарейс из Новосибирска в Братск совершил экстренную посадку

17 июня 2026, 05:56

Рейс из Новосибирска в Братск ушёл на запасной аэродром в Иркутске

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Самолёт авиакомпании S7 (рейс 5215), следовавший из Новосибирска в Братск, вынужденно приземлился в Иркутске из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет ТАСС.