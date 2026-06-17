Авиарейс из Новосибирска в Братск совершил экстренную посадку
Самолёт авиакомпании S7 (рейс 5215), следовавший из Новосибирска в Братск, вынужденно приземлился в Иркутске из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет ТАСС.
Решение приняли по причине низкой облачности в районе аэропорта назначения. Пассажиры обратного рейса, которые ожидали вылета в аэровокзале, получат все положенные услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам перевозчика, заявили в пресс-службе воздушной гавани Братска. В их число входят бесплатные прохладительные напитки и горячее питание.
Там также заверили, что аэропорт работает в штатном режиме. По предварительной информации, ближайший рейс из Москвы прибудет по расписанию.
По данным Иркутского УГМС, 17 июня в Братске наблюдается переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха не превышает +17 °C.
Читайте также: