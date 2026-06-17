Бортпроводники «Победы» вызвали полицию из‑за сменившего место пассажира
Пассажир решил занять пустующее кресло в салоне самолета авиакомпании «Победа», создав конфликтную ситуацию с обслуживающим персоналом. Об этом пишет Телеграм-канал «Крыша ТурДома».
Бортпроводники указали, что выбор места необходимо было оплатить до взлёта, и попросили мужчину вернуться. Он отказался выполнять требование и продолжил полет на незанятом кресле.
После приземления (город не уточняется) на борт прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пассажир заявил им, что готов оплатить как штраф за нарушение порядка на борту, так и стоимость занятого места — однако сделать это непосредственно в ходе разбирательства не получилось.
В итоге полиция пришла к выводу, что ситуация относится к гражданско‑правовым спорам. Из‑за возникших разбирательств высадку остальных пассажиров задержали.
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