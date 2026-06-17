Бортпроводники «Победы» вызвали полицию из‑за сменившего место пассажира

17 июня 2026, 01:34

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Пассажир решил занять пустующее кресло в салоне самолета авиакомпании «Победа», создав конфликтную ситуацию с обслуживающим персоналом. Об этом пишет Телеграм-канал «Крыша ТурДома».