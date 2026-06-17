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Протест против миграционной политики США перерос в массовые беспорядки

Полиция силой разогнала протест против иммиграционных арестов в Миннесоте
Фото: istockphoto/Phillip Van Zyl

У здания федерального суда в Сент‑Поле, штат Миннесота, произошли столкновения между протестующими и сотрудниками Службы судебных приставов США. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.



Десятки граждан собрались у суда, чтобы выразить протест против арестов, связанных с соблюдением иммиграционного законодательства. В ходе противостояния силовики применили против участников акции перцовые баллончики.

Напряжённая обстановка в штате наблюдается уже не первый день. В начале января в соседнем Миннеаполисе прошли протесты на фоне рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В одном из случаев агент ICE открыл огонь по женщине‑водителю, которая не остановилась по требованию правоохранителей и продолжила движение. Ранения оказались смертельными.

Александр Огарёв

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