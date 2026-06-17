Протест против миграционной политики США перерос в массовые беспорядки

17 июня 2026, 05:32

Полиция силой разогнала протест против иммиграционных арестов в Миннесоте

Фото: istockphoto/Phillip Van Zyl

У здания федерального суда в Сент‑Поле, штат Миннесота, произошли столкновения между протестующими и сотрудниками Службы судебных приставов США. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.