Протест против миграционной политики США перерос в массовые беспорядки
У здания федерального суда в Сент‑Поле, штат Миннесота, произошли столкновения между протестующими и сотрудниками Службы судебных приставов США. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.
Десятки граждан собрались у суда, чтобы выразить протест против арестов, связанных с соблюдением иммиграционного законодательства. В ходе противостояния силовики применили против участников акции перцовые баллончики.
Напряжённая обстановка в штате наблюдается уже не первый день. В начале января в соседнем Миннеаполисе прошли протесты на фоне рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В одном из случаев агент ICE открыл огонь по женщине‑водителю, которая не остановилась по требованию правоохранителей и продолжила движение. Ранения оказались смертельными.
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