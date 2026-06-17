Преступники использовали экскаватор для ограбления банка в Великобритании

17 июня 2026, 05:13

В Британии грабители вырвали банкомат из стены здания с помощью экскаватора

Фото: istockphoto/Lawrey

В британском графстве Кембриджшир произошло дерзкое ограбление. Группа злоумышленников в масках использовала экскаватор, чтобы извлечь банкомат из стены здания, сообщает издание Sun.