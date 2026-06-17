Преступники использовали экскаватор для ограбления банка в Великобритании
В британском графстве Кембриджшир произошло дерзкое ограбление. Группа злоумышленников в масках использовала экскаватор, чтобы извлечь банкомат из стены здания, сообщает издание Sun.
На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных изданием, запечатлён ход преступления. Посреди ночи преступники подогнали экскаватор к офису банка, с его помощью вырвали банкомат, после чего оперативно загрузили устройство в багажник автомобиля и скрылись с места происшествия.
Полиция объявила преступников в розыск. Правоохранители предполагают, что для ограбления они угнали экскаватор. По предварительным оценкам, сумма похищенного из банкомата может составлять десятки тысяч фунтов стерлингов.
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