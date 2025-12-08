Авиарейс Нальчик — Москва задержали на 15 часов без объяснения причин

08 декабря 2025, 02:11

Фото: istockphoto / AlxeyPnferov

Рейс DP6908 авиакомпании «Победа» не смог вовремя отправиться в Москву из Нальчика. По словам пассажиров, вылет переносили несколько раз, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».