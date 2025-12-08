Авиарейс Нальчик — Москва задержали на 15 часов без объяснения причин
Рейс DP6908 авиакомпании «Победа» не смог вовремя отправиться в Москву из Нальчика. По словам пассажиров, вылет переносили несколько раз, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Изначально рейс должен был отправиться 7 декабря в 11:00. Спустя 15 часов ожидания его переносили четыре раз без объяснения причин со стороны перевозчика, пожаловались путешественники.
Пассажиры в беседе с изданием заявили, что за всё время ожидания ни один сотрудник авиакомпании не вышел к ним с разъяснениями. Кроме того, людям не предоставили ни воды, ни питания.
Новое время вылета назначили на 2:30 ночи 8 декабря. Пассажиры предполагают, что задержка связана с технической неисправностью самолёта.
