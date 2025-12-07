Достижения.рф

Летевший из Египта в Екатеринбург самолет экстренно сел в Челябинске

Фото: istockphoto/rebius

В аэропорту Челябинска экстренно приземлился самолет, который вылетел из Шарм-эль-Шейха и направлялся в Екатеринбург.



Как пишет URA.RU, решение приняли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил один из пассажиров.

Управление на транспорте МВД России по УрФО подтвердило указанную информацию. В ведомстве отметили, что с людьми все в порядке.

5 декабря сообщалось, что россияне провели 12 часов в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Уточнялось, что граждане не смогут получить компенсацию из-за отсутствия соответствующей отметки.

Никита Кротов

