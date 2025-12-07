Российские туристы не могут вылететь из Екатеринбурга в Египет
Вылет рейса UJ‑724 авиакомпании AlMasria из Екатеринбурга в Хургаду отложили более чем на 15 часов. Об этом пишет Телеграм-канал «Крыша ТурДома».
Согласно изначальному расписанию, самолёт должен был подняться в воздух 7 декабря в 08:35. Однако на онлайн‑табло аэропорта текущее время отправления указано как 02:00 следующего дня.
Пассажирам предоставили напитки и питание, а ближе к вечеру разместили в гостинице. Тем не менее ситуация остаётся напряжённой.
«Мы даже не можем лечь спать, потому что время вылета постоянно сдвигается на очередные час-другой, а информации, когда нам снова выезжать в аэропорт, нет», — пожаловалась туристка.Дополнительно отмечается, что рейс будет выполнен с промежуточной посадкой в Каире перед финальным перелётом в Хургаду.