Российские туристы не могут вылететь из Екатеринбурга в Египет

07 декабря 2025, 23:44

Рейс Екатеринбург – Хургада задержали на 15 часов

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Вылет рейса UJ‑724 авиакомпании AlMasria из Екатеринбурга в Хургаду отложили более чем на 15 часов. Об этом пишет Телеграм-канал «Крыша ТурДома».





Согласно изначальному расписанию, самолёт должен был подняться в воздух 7 декабря в 08:35. Однако на онлайн‑табло аэропорта текущее время отправления указано как 02:00 следующего дня.



Пассажирам предоставили напитки и питание, а ближе к вечеру разместили в гостинице. Тем не менее ситуация остаётся напряжённой.



«Мы даже не можем лечь спать, потому что время вылета постоянно сдвигается на очередные час-другой, а информации, когда нам снова выезжать в аэропорт, нет», — пожаловалась туристка.