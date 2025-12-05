Сотни россиян застряли на курорте Египта
В Египте россияне провели 12 часов в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации СМИ, в ожидании вылета находились около 200 граждан РФ. Пассажиры рассказали, что их рейс переносили несколько раз, а представители авиакомпании не объясняли причины задержки и не сообщали, сколько еще времени им придется ждать.
Путешественников перекинули по различным гейтам (выход на посадку), где не хватало места, что привело к конфликтам между ними. В конце концов, устав от ситуации, они заблокировали гейты, чтобы другие люди не могли зарегистрироваться на свои рейсы.
В результате им предоставили еду и воду, и спустя два часа они смогли вылететь домой. Как стало известно, причиной всему стала поломка. Однако в аэропорту сотрудники отказались ставить отметки о задержке, что лишает туристов возможности получить компенсацию за лишние 14 часов в авиагавани.
