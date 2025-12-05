Сотни россиян застряли на курорте Египта

05 декабря 2025, 11:47

Baza: в Египте 200 россиян ждут рейса в аэропорту Шарм-эль-Шейха 14 часов

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

В Египте россияне провели 12 часов в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.