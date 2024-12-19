Австралийская учительница совратила собственного ученика

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Учительница из штата Новый Южный Уэльс в Австралии совратила своего ученика и назвала себя невиновной. Об этом пишет NBN News.
По данным следствия, 29-летняя Зои Ходжес минимум пять раз вступила в половой контакт с 17-летним учеником. Интимные отношения продолжались с июня по август 2023 года.
Ходжес арестовали в декабре того же года. На заседании 17 декабря этого года она заявила о своей невиновности. Следующее заседание назначено на февраль 2025 года.
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