Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Учительница переспала с учеником и откупилась от полиции

Учительница переспала с учеником и откупилась от полиции

CBS News: в США учительница совратила школьника и ушла от ответственности
Фото: iStock/S_Chum

Фото: iStock/S_Chum

В пятницу, 13 декабря, полицейские города Грейпвайн в США, штате Техас, задержали учительницу Алейну Симонсон. Она подозревается в сексуальных отношениях с учеником.
CBS News передает слова следствия: с августа 2022 года по февраль 2023 года женщина вела неподобающие отношения с несовершеннолетним. Утверждается, что учительница несколько раз занялась с подростком полноценным сексом.

Сообщается, что ранее в школьном округе уже проводили расследование по поводу «вызывающего беспокойство» поведения Симонсон в отношении другого школьника. Однако тогда доказательства о совращении не были найдены.



Изначально Симонсон уволилась из школы в феврале 2023 года, чтобы скрыться от ответственности и обвинений. Но теперь дело расследует полиция округа.

После ареста аморальная учительница смогла внести за себя залог в размере 25 000 долларов и оказалась на свободе.

На данный момент полиция рассматривает лишь одного пострадавшего ученика в деле Симонсон, но рассматривает вероятность сокрытия женщиной других преступлений. Ведется активное расследование и опрос окружения.

Читайте также:

Мать-убийца из Алексина задушила младенца и зарыла его труп на окраине города

Танкер «Меркурий» с 19 людьми на борту потерял ход у острова Симушир

Элитный автомобиль стоимостью более 10 миллионов рублей появился в деле Тимура Иванова
#полиция
#сша
#дело
#школы
#полицейские
#отношения
#расследование
#секс
Мать-убийца из Алексина задушила младенца и зарыла его труп на окраине города
Baza: Мать из Тульской области ждет 2 года исправительных работ за убийство младенца
18 декабря 2024, 02:33

Фото: iStock/feri ferdinan

В Тульской области, город Алексин, женщина убила своего новорождённого младенца и захоронила тело на окраине населённого пункта. Суд назначил ей два года исправительных работ.
Гражданка скрывала свою беременность и родила в феврале 2023 года втайне от окружающих, передает Telegram-канал Baza.

Согласно версии обвинения, мать решилась на убийство ребенка ещё до родов, так как не имела средств для содержания малыша. В послеродовой период, находясь в состоянии сильного эмоционального стресса, женщина задушила своего ребёнка. Затем она завернула тело в простыню и положила в коробку из-под обуви.

Спустя несколько дней мать закопала труп новорожденного на окраине города.

Действия женщины квалифицировались по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, который учитывает случаи убийства матерью своего новорождённого. Максимальное возможное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы, однако судом было вынесено решение о двух годах и десяти днях исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.

13 декабря «Радио 1» сообщало о другом деле, в котором девушку арестовали за то, что она выбросила своего младенца в мусорный мешок. Тело новорожденной дочки нашли старшие брат и сестра молодой матери, которые делили с ней дом.

Читайте также:

«Шутила, что соседский»: Семья из Дагестана через 23 года узнала, что их сына подменили — отец не выдержал

В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре

Пела и плясала на глазах у матери: пьяная женщина на Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве
#суд
#женщина
#наказание
#беременность
#убийство
#труп
#мать
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танкер «Меркурий» с 19 людьми на борту потерял ход у острова Симушир
18 декабря 2024, 01:26

Фото: iStock/Dikuch

Танкер «Меркурий», на борту которого находятся 19 членов экипажа, потерял ход в Тихом океане у острова Симушир. Несмотря на сложившуюся ситуацию, жизни членов экипажа ничего не угрожает.
По данным спасателей, инцидент произошел 17 декабря, когда главный двигатель судна остановился. Судно находилось в 50 км северо-восточнее острова Симушир.

«Вечером 17 декабря в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области от морского спасательного подцентра города Петропавловска-Камчатского поступила информация о том, что в Тихом океане в 50 км северо-восточнее острова Симушир в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер «Меркурий». На борту судна находятся 19 человек экипажа, угрозы жизни экипажа нет», — сообщили ТАСС в Центре управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Для оказания помощи танкеру из порта Корсакова вышло спасательное судно «Рубин», которое направляется к «Меркурию» для его буксировки в безопасное место.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге парень пытался поджечь военкомат.

Также известно, что появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова.

Читайте также:

Элитный автомобиль стоимостью более 10 миллионов рублей появился в деле Тимура Иванова

Подмосковные полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой

Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию
#мчс
#судно
#остановки
#инцидент
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Элитный автомобиль стоимостью более 10 миллионов рублей появился в деле Тимура Иванова
По делу экс-замминистра Иванова арестовали Rolls-Royce в 10 миллионов рублей
18 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

В рамках расследования дела бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Согласно судебным документам, в деле фигурирует автомобиль модели Ghost, выпущенный в 2013 году. Минимальная цена за такую модель — 10 миллионов рублей.
В конце апреля Иванов был отправлен в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев заявил РИА Новости, что следствие предполагает сумму взяток около 1 миллиарда рублей, однако Иванов не признает свою вину.

Также Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, которые принадлежали Тимуру Иванову и его родне.

По информации онлайн-сервисов проверки автомобилей «Автокод» и «Авто.ру», Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле экс-замминистра, принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». В октябре суд наложил на машину арест с запретом на регистрационные действия.

Согласно судебным материалам, автомобили были оформлены на компанию «Гермес-Техно», учредителем которой по данным сервиса «БИР-Аналитик» мог быть Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова.

Читайте также:

Следствие допустило появление новых эпизодов в деле Тимура Иванова

Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова
#дело
#проверки
#арест
#автомобиль
#следствие
#сизо
#суд
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге парень пытался поджечь военкомат
В Санкт-Петербурге молодого человека задержали за попытку поджога военкомата
18 декабря 2024, 00:02

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего парня. Он поджег дверь военкомата Центрального района на улице Чайковского, используя бутылку с горючей смесью. К счастью, пожар быстро потушили.
По информации правоохранительных органов, которую передает ТАСС, задержанный действовал по указаниям неких кураторов.

«В отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что молодой человек кинул бутылку с горючей смесью в дверь военного комиссариата в доме 53 по улице Чайковского. Пожар потушен, прибывшие по адресу полицейские задержали и доставили в отдел жителя Сестрорецка 2000 года рождения», — передает собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Военкомат на улице Чайковского уже подвергался атакам поджигателей. Ранее, 31 июля 2023 года, местный житель Александр Перов также поджег дверь военкомата с помощью бутылки с зажигательной смесью. После он пытался пробить ворота учреждения легковым автомобилем. Нарушителя оперативно задержали.

«Радио 1» также сообщало, что в Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек.

Читайте также:

Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва на Рязанском проспекте

Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно

В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с домашним заданием
#полиция
#пожар
#полицейские
#военкомат
#поджог
#инцидент
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно
Матрос «Волгонефти-239» Марченко: сильные волны буквально ломали судно
17 декабря 2024, 19:52

Фото: iStock/Dikuch

Матрос одного из затонувших в Керченском проливе танкеров Александр Марченко рассказал, как затонуло его судно. По словам члена экипажа «Волгонефти-239», сильные волны, начавшиеся с утра, буквально ломали судно.
«Когда я заступил на дежурство, были сильные волны. В половине девятого утра на танкере объявили тревогу. Нас буквально начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты. Спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж. Но не получалось: были сильные волны. Потом прилетел вертолет, который их эвакуировал. Промокли, грязные. В целом, слава богу, живы», — поделился Марченко в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что профильные службы на постоянной основе мониторят береговую линию на предмет возможных загрязнений, попавших в море с затонувших танкеров. Как сообщают argumenti.ru, глава общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина посоветовала руководителю региона использовать для сбора мазута бактерии, которые его пожирают. По словам Горелкиной, такая технология имеется в Севастополе.

Читайте также:

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ

Минздрав: двое пострадавших после крушения танкера в море сейчас в тяжелом состоянии

Бастрыкин взял под контроль дело о крушении танкеров
#дело
#море
#судно
#жизнь
#контроль
#вертолёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек
17 декабря 2024, 19:04

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве суд приговорил мужчину к 8 годам за расправу над пенсионером на глазах его внучек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Летом этого года в лесопарке «Кусково» 58-летний мужчина гулял со своими внучками. Злоумышленник начал с пенсионером конфликт, в ходе которого ударил пострадавшего ножом в грудь. После чего нападавший и его жена просто ушли в сторону выхода из парка.

Уточняется, что пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью. Преступника искали несколько дней, но на четвертый он сам сдался полиции. 64-летний Александр Штольц раскаялся и в суде признал вину. По его словам, ножом он якобы просто защищался от пенсионера, который сам и затеял конфликт.

Читайте также:

В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с домашним заданием

Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию

Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
#конфликт
#труп
#пострадавший
#человек
#отец
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва на Рязанском проспекте
17 декабря 2024, 18:56

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Тела генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника были вывезены с места происшествия на Рязанском проспекте в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
На месте продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы, которые занимаются изучением и сбором улик.

По информации Следственного комитета России, 17 декабря утром на Рязанском проспекте было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, оставленном рядом с подъездом жилого дома. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».

Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военкор Коц высказался о гибели генерала Кириллова

Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте

Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
#дело
#уголовное дело
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с домашним заданием
SCMP: китаец получил сердечный приступ, помогая сыну с домашним заданием
17 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Отец ребёнка чуть не умер от сердечного приступа в Китае, пока помогал сыну делать домашнее задание. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Согласно информации газеты, мужчина по фамилии Чжан получил сердечный приступ, когда помогал своему 14-летнему сыну с уроками. В какой-то момент мужчина начал испытывать проблемы с дыханием и пожаловался на сильную боль в груди.

Чжан был срочно госпитализирован. Уточняется, что медики провели экстренную процедуру шунтирования артерии, что позволило спасти жизнь мужчине. Китаец инвестировал значительные силы и средства в обучение сына и сильно переживал, что не получает ожидаемых результатов. Примечательно, что это не первый подобный случай в стране.

Читайте также:

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом

Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре
#жизнь
#обучение
#мужчина
#медики
#китай
#сердце
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой
17 декабря 2024, 18:36

Фото: iStock / z1b

Подольским полицейским пришлось задерживать нетрезвого водителя с погоней со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Управления МВД России по Московской области.
Во время патрулирования в Подольске сотрудники Госавтоинспекции заметили иномарку и подали водителю сигнал об остановке для проверки документов. Однако тот не подчинился и увеличил скорость.
«Полицейские начали преследование и запросили подкрепление. Во время погони они не раз предупреждали о намерении применить для остановки машины огнестрельное оружие. Но лихач продолжал попытки скрыться», – говорится в сообщении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько прицельных – по колёсам. Автомобиль остановился, мужчину задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены протоколы. Транспортное средство помещено на спецстоянку.


Читайте также:

В Подмосковье загорелся трактор

Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова

Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
#госавтоинспекция
#гаи
#полицейские
#автомобили
#водители
#пдд
#задержание
#подмосковье
#московская область
#ирина волк
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате