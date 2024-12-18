Учительница переспала с учеником и откупилась от полиции

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В пятницу, 13 декабря, полицейские города Грейпвайн в США, штате Техас, задержали учительницу Алейну Симонсон. Она подозревается в сексуальных отношениях с учеником.
CBS News передает слова следствия: с августа 2022 года по февраль 2023 года женщина вела неподобающие отношения с несовершеннолетним. Утверждается, что учительница несколько раз занялась с подростком полноценным сексом.
Сообщается, что ранее в школьном округе уже проводили расследование по поводу «вызывающего беспокойство» поведения Симонсон в отношении другого школьника. Однако тогда доказательства о совращении не были найдены.
Изначально Симонсон уволилась из школы в феврале 2023 года, чтобы скрыться от ответственности и обвинений. Но теперь дело расследует полиция округа.
После ареста аморальная учительница смогла внести за себя залог в размере 25 000 долларов и оказалась на свободе.
На данный момент полиция рассматривает лишь одного пострадавшего ученика в деле Симонсон, но рассматривает вероятность сокрытия женщиной других преступлений. Ведется активное расследование и опрос окружения.
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Сообщается, что ранее в школьном округе уже проводили расследование по поводу «вызывающего беспокойство» поведения Симонсон в отношении другого школьника. Однако тогда доказательства о совращении не были найдены.
Изначально Симонсон уволилась из школы в феврале 2023 года, чтобы скрыться от ответственности и обвинений. Но теперь дело расследует полиция округа.
После ареста аморальная учительница смогла внести за себя залог в размере 25 000 долларов и оказалась на свободе.
На данный момент полиция рассматривает лишь одного пострадавшего ученика в деле Симонсон, но рассматривает вероятность сокрытия женщиной других преступлений. Ведется активное расследование и опрос окружения.
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Мария Моисеева