«Прошу не убивать и не насиловать меня»: как 16-летняя девочка предсказала свою трагическую смерть

Фото: istockphoto / Pawel Kajak
Страшная трагедия потрясла страну: 16-летняя девушка, только что поступившая в колледж и покинувшая родительский дом, была найдена мертвой в лесополосе в небольшом городке. Обстоятельства её смерти были покрыты тайной и многочисленными слухами, а показания свидетелей постоянно менялись.
Однако больше всего пугает предсказание самой погибшей, как будто она знала, что с ней случится той роковой ночью. Мужчина, обвиняемый в убийстве, продолжает отрицать свою вину. Его родственники заявляют, что обвинения против него ложные и даже предоставляют информацию, якобы подтверждающую, что смерть девушки была ненасильственной. О последних событиях в расследовании и новых подробностях дела расскажет «Радио 1».
Трагедия произошла 8 августа 2023 года. 16-летняя выпускница девятого класса только что поступила в педагогический колледж в Екатеринбурге и теперь спешила в родной город, чтобы поделиться радостной новостью с близкими.
Из большого города в Каменск-Уральский она приехала поздно вечером на электричке. К сожалению, последний автобус, который мог бы обеспечить ей безопасный путь, уже ушел.
Не желая тратить время, девушка решила продолжить путь пешком, хотя до дома ей предстояло пройти около шести километров. Перед тем как отправиться в путь, она оставила тревожное сообщение, в котором попросила местных жителей не нападать на неё. Это сообщение, как оказалось позже, стало по-настоящему пророческим.
Общественность начала задаваться важным вопросом: почему юную девушку никто не встретил поздно вечером после её поездки.
Как позднее пояснил отец погибшей, его дочь намеренно отказалась от помощи. Изначально её должен был встретить молодой человек, с которым она состояла в отношениях около двух лет. Перед поездкой девушка отправила ему шуточное видео с бездомной собакой — это оказалось её последним сообщением.
Последний раз девочка вышла на связь около 23:30. Чтобы срезать путь, она решила пройти через местный парк, но, к сожалению, так и не вышла из леса.
Девушка описывали как добрую, веселую и жизнерадостную. Она училась в школе с углубленным изучением предметов и воспитывалась в благополучной многодетной семье. Хотя её родители были разведены, они поддерживали отношения. Девушка жила с матерью, отчимом и братьями сёстрами, но оставалась в близких отношениях с отцом.
У неё не было проблем с учебой, она не была замечена в плохом поведении и вела здоровый образ жизни, не употребляла алкоголь и наркотики.
После того как девушка не вернулась домой, её мать забила тревогу. Через сутки она обнаружила, что дочь не ночевала в своей комнате и сразу обратилась в полицию. Спустя короткое время тело девочки было найдено в небольшом овраге, всего в десяти метрах от тротуара, который проходил вдоль лесополосы. У неё не было с собой телефона, а её аккаунт, где она делилась фотографиями и сообщениями, был удалён.
Изначально Следственный комитет заявлял, что на теле не было найдено признаков насильственной смерти. Сообщалось, что причиной могло стать передозировка синтетическими веществами, так как у погибшей были признаки отека легких. Однако в ходе расследования начали возникать вопросы и сомнения по поводу этой версии.
Результаты экспертизы, которая не совпадала с внешними повреждениями, вызвали сомнения не только у родственников погибшей, но и у общественности. Было ясно, что кто-то украл телефон девушки, а затем получил доступ к её личной странице.
Отец девочки решил самостоятельно расследовать обстоятельства гибели дочери. Он начал просматривать записи с камер видеонаблюдения, восстанавливая маршрут её передвижения, и вскоре сделал пугающее открытие: почти с самого момента выхода из станции за ней следовал странный велосипедист.
Вскоре его идентифицировали. Странным сопровождающим оказался 35-летний рабочий завода с криминальным прошлым. Он преследовал девушку на велосипеде несколько километров, а затем обогнал её, чтобы подождать в парке.
Мужчину задержали 31 августа. Семья погибшей настояла на повторной экспертизе, которая показала, что в организме девочки не было обнаружено запрещённых веществ.
Задержанный мужчина давал противоречивые показания: он то раскаивался в убийстве, то утверждал, что не виновен. По его словам, он украл телефон девушки, но вскоре избавился от него. В одном из своих рассказов он утверждал, что девушке стало плохо, и она легла на землю. В другом же заявлении он признался, что задушил девочку.
Однако позже велосипедист испугался, что девушка обратится в полицию, поэтому начал её душить. После проведения экспертизы на её теле и одежде было обнаружено ДНК подозреваемого. Также на найденном телефоне были обнаружены фотографии незнакомца, которого успела запечатлеть убитая.
В октябре этого года был вынесен окончательный приговор, а также опубликованы результаты повторной экспертизы. Согласно новым данным, причиной смерти девушки стало удушение.
35-летний велосипедист был признан виновным в «убийстве с целью сокрытия другого преступления», «покушении на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» и «краже с причинением значительного ущерба». Суд приговорил его к 21 году лишения свободы.
Близкие осужденного по делу о жестоком убийстве девушки не принимают его вину. Крёстная арестованного уверена, что её племянник не мог совершить преступление, и что ему неправомерно приписали вину.
Не сдерживает слёз и мать обвиняемого, которая не понимает, почему её сын получил столь жестокий срок. Женщина, продавшая свою квартиру для оплаты адвокатских услуг, признает, что он мог украсть телефон, но отказывается верить, что он мог поднять руку на девушку.
В то же время несколько женщин заявили, что стали жертвами насилия со стороны этого мужчины.
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Опоздала на автобус
Трагедия произошла 8 августа 2023 года. 16-летняя выпускница девятого класса только что поступила в педагогический колледж в Екатеринбурге и теперь спешила в родной город, чтобы поделиться радостной новостью с близкими.
Из большого города в Каменск-Уральский она приехала поздно вечером на электричке. К сожалению, последний автобус, который мог бы обеспечить ей безопасный путь, уже ушел.
Не желая тратить время, девушка решила продолжить путь пешком, хотя до дома ей предстояло пройти около шести километров. Перед тем как отправиться в путь, она оставила тревожное сообщение, в котором попросила местных жителей не нападать на неё. Это сообщение, как оказалось позже, стало по-настоящему пророческим.
«Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня», — написала в личном Telegram-канале девочка.
Общественность начала задаваться важным вопросом: почему юную девушку никто не встретил поздно вечером после её поездки.
Как позднее пояснил отец погибшей, его дочь намеренно отказалась от помощи. Изначально её должен был встретить молодой человек, с которым она состояла в отношениях около двух лет. Перед поездкой девушка отправила ему шуточное видео с бездомной собакой — это оказалось её последним сообщением.
«Мне кажется, она написала это, чтобы потом упрекнуть своего парня, который должен был ее встретить, но не пришел. Мы в тот вечер с ней созванивались. Она попросила меня не забирать ее. Наверное, хотела ему утром предъявить, что ей одной пришлось домой возвращаться», — рассказал отец девочки.
Тело нашли в овраге
Последний раз девочка вышла на связь около 23:30. Чтобы срезать путь, она решила пройти через местный парк, но, к сожалению, так и не вышла из леса.
Девушка описывали как добрую, веселую и жизнерадостную. Она училась в школе с углубленным изучением предметов и воспитывалась в благополучной многодетной семье. Хотя её родители были разведены, они поддерживали отношения. Девушка жила с матерью, отчимом и братьями сёстрами, но оставалась в близких отношениях с отцом.
У неё не было проблем с учебой, она не была замечена в плохом поведении и вела здоровый образ жизни, не употребляла алкоголь и наркотики.
После того как девушка не вернулась домой, её мать забила тревогу. Через сутки она обнаружила, что дочь не ночевала в своей комнате и сразу обратилась в полицию. Спустя короткое время тело девочки было найдено в небольшом овраге, всего в десяти метрах от тротуара, который проходил вдоль лесополосы. У неё не было с собой телефона, а её аккаунт, где она делилась фотографиями и сообщениями, был удалён.
Изначально Следственный комитет заявлял, что на теле не было найдено признаков насильственной смерти. Сообщалось, что причиной могло стать передозировка синтетическими веществами, так как у погибшей были признаки отека легких. Однако в ходе расследования начали возникать вопросы и сомнения по поводу этой версии.
«Когда ее нашли в лесу, была причина смерти озвучена —передозировка наркотиками. Её и в морге осматривали поскольку-постольку, взяли образцы. В эту картину не укладывались царапины на лице и ссадины», — сообщил отец девочки.
Фото: СК по Свердловской области
Убийца не определился в показаниях
Результаты экспертизы, которая не совпадала с внешними повреждениями, вызвали сомнения не только у родственников погибшей, но и у общественности. Было ясно, что кто-то украл телефон девушки, а затем получил доступ к её личной странице.
Отец девочки решил самостоятельно расследовать обстоятельства гибели дочери. Он начал просматривать записи с камер видеонаблюдения, восстанавливая маршрут её передвижения, и вскоре сделал пугающее открытие: почти с самого момента выхода из станции за ней следовал странный велосипедист.
Вскоре его идентифицировали. Странным сопровождающим оказался 35-летний рабочий завода с криминальным прошлым. Он преследовал девушку на велосипеде несколько километров, а затем обогнал её, чтобы подождать в парке.
Мужчину задержали 31 августа. Семья погибшей настояла на повторной экспертизе, которая показала, что в организме девочки не было обнаружено запрещённых веществ.
Задержанный мужчина давал противоречивые показания: он то раскаивался в убийстве, то утверждал, что не виновен. По его словам, он украл телефон девушки, но вскоре избавился от него. В одном из своих рассказов он утверждал, что девушке стало плохо, и она легла на землю. В другом же заявлении он признался, что задушил девочку.
«Она очень понравилась мне внешне. У меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Я попытался начать диалог, но она ничего не ответила. Тогда я схватил ее за руку и потащил в сторону лесополосы», — признался преступник на одном из допросов.
Однако позже велосипедист испугался, что девушка обратится в полицию, поэтому начал её душить. После проведения экспертизы на её теле и одежде было обнаружено ДНК подозреваемого. Также на найденном телефоне были обнаружены фотографии незнакомца, которого успела запечатлеть убитая.
Приговор
В октябре этого года был вынесен окончательный приговор, а также опубликованы результаты повторной экспертизы. Согласно новым данным, причиной смерти девушки стало удушение.
35-летний велосипедист был признан виновным в «убийстве с целью сокрытия другого преступления», «покушении на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» и «краже с причинением значительного ущерба». Суд приговорил его к 21 году лишения свободы.
Фото: СК по Свердловской области
Семья осужденного не верит в его вину
Близкие осужденного по делу о жестоком убийстве девушки не принимают его вину. Крёстная арестованного уверена, что её племянник не мог совершить преступление, и что ему неправомерно приписали вину.
«У меня есть знакомая, работающая на железнодорожном вокзале, она убирает вагоны. В тот вечер в одном из них находилась группа подростков, среди которых была и девочка. Она хорошо запомнила эту компанию. Когда ребята вышли, в вагоне осталась гора пустых банок от энергетиков. Я полагаю, что девочке стало плохо, и она могла задохнуться», — заявила она.
Не сдерживает слёз и мать обвиняемого, которая не понимает, почему её сын получил столь жестокий срок. Женщина, продавшая свою квартиру для оплаты адвокатских услуг, признает, что он мог украсть телефон, но отказывается верить, что он мог поднять руку на девушку.
В то же время несколько женщин заявили, что стали жертвами насилия со стороны этого мужчины.
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