Порола крапивой и зашивала нитками раны: жительница Дивеева 10 лет жестоко истязала детей, её сдала в полицию дочь

Фото: istockphoto / fiorigianluigi
Жительницу Дивеевского района обвиняют в жестоком обращении с детьми. На протяжении десяти лет она регулярно подвергала их физическому насилию и психологическим травмам. А физические увечья на телах детей она зашивала обычными нитками.
«Радио 1» расскажет, как целых десять лет многодетная мать обманывала окружающих, создавая видимость порядочной и благочестивой христианки, а также раскроет, кто же всё-таки выдал её страшную тайну.
Большое Череватово — село, находящееся в трёх километрах от Дивеевского монастыря. В селе всего несколько улиц и около сотни домов. Все жители хорошо знакомы друг с другом, поэтому появление странной женщины с большим количеством детей сразу привлекло внимание местных жителей.
50-летнюю Наталью Ф. долго считали благочестивой и уважаемой женщиной. Она одна воспитывала семерых детей и вызывала искреннее сочувствие у своих соседей.
Наталья не имела постоянной работы и стабильного дохода. У неё даже не было паспорта. У детей также отсутствовали свидетельства о рождении и медицинские страховки — Наталья намеренно не оформляла эти документы.
Сочувствующие соседи часто оказывали помощь матери-одиночке: помогали ремонтировать дом или переводили деньги. Наталья также периодически проводила сборы средств в социальных сетях.
Многодетная мать охотно принимает помощь как от священника из Ардатова, так и от представителей местной религиозной секты, а затем снова переезжает, оставляя после себя большие долги за электричество и истощённую голодом корову.
По словам женщины, её брак с мужем был церковным, но отношения не сложились, и ей пришлось самостоятельно воспитывать всех детей. Трое уже выросли и живут своей жизнью, а четверо младших детей всё ещё остаются с ней.
Вероятной причиной переезда Натальи в Нижегородскую область могло стать повышенное внимание со стороны органов опеки. Местные жители утверждают, что её дети совершенно дикие: они нигде не учатся, а некоторые даже не знают своего имени.
Правда о семье вскрылась только в апреле 2024 года, когда к Наталье приехала её старшая дочь Диана. Девушка уже 15 лет живёт отдельно от матери в Саратовской области вместе с младшей сестрой Февронией, которую она взяла под опеку. Диана редко видела остальных четверых детей Натальи и совсем не была в курсе того, что происходило в их доме.
Наталья жаловалась старшей дочери, что ей очень тяжело справляться с детьми в одиночку. Однако увидев, что Диана хорошо справляется с обязанностями, женщина решила воспользоваться шансом и уехала на несколько дней. Но когда хозяйка вернулась, она начала очень злиться из-за беспорядка в доме и улыбок на лицах детей.
После этого инцидента Диана вернулась домой, несмотря на просьбы ребят остаться. С тех пор общение между матерью и дочерью ухудшилось, а младшие братья и сёстры стали тайно общаться с Дианой, рассказывая о своих делах.
Многодетная мать объясняла скудное питание детей религиозными соображениями, утверждая, что им запрещено есть из-за поста, как монахам во время аскезы. Несмотря на это, дети продолжали выполнять тяжёлую работу. На вопросы о местонахождении их матери они отвечали, что она отдыхает в отеле.
Кроме того, стало известно, что женщина периодически избивала детей.
В семье есть старший брат Никита, которому 25 лет. Устав от такой жизни, он сбежал из дома, оставив матери прощальное письмо. В течение нескольких лет он зарабатывает себе на жизнь, играя на гитаре в центре Дивеева. Из-за отсутствия образования он не может найти работу. Наталья отреклась от своего сына, а старшей дочери сказала, что он умер.
С тех пор дети находятся в реабилитационном центре «Ласточка». Всё это время горе-мать скрывалась от правосудия. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних с особой жестокостью». Параллельно началась процедура лишения её родительских прав.
Осознавая, что теперь они находятся под защитой, дети рассказали следователям о том, как жестоко обращалась с ними родная мать. 12 декабря Наталья была объявлена в розыск, а уже на следующий день её задержали. В ближайшие два месяца, пока идёт следствие, обвиняемая будет находиться в следственном изоляторе. Тем временем Диана рассматривает возможность стать опекуном своих братьев и сестёр.
Нижегородцы потрясены тем, что долгое время никто не замечал, как женщина жестоко обращалась со своими детьми. У всех возникает вопрос: почему за девять лет страданий детей женщина может получить максимум семь лет заключения?
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Живёт без паспорта
Большое Череватово — село, находящееся в трёх километрах от Дивеевского монастыря. В селе всего несколько улиц и около сотни домов. Все жители хорошо знакомы друг с другом, поэтому появление странной женщины с большим количеством детей сразу привлекло внимание местных жителей.
50-летнюю Наталью Ф. долго считали благочестивой и уважаемой женщиной. Она одна воспитывала семерых детей и вызывала искреннее сочувствие у своих соседей.
«Они появились здесь внезапно в 2014 году, жили в доме недалеко от сельской администрации. Наталья — женщина глубоко религиозная, очень скромно одевалась, всегда с покрытой головой. Практически ни с кем не общалась, только с такими же набожными людьми», — рассказали односельчане для «Комсомольской правды».
Наталья не имела постоянной работы и стабильного дохода. У неё даже не было паспорта. У детей также отсутствовали свидетельства о рождении и медицинские страховки — Наталья намеренно не оформляла эти документы.
Сочувствующие соседи часто оказывали помощь матери-одиночке: помогали ремонтировать дом или переводили деньги. Наталья также периодически проводила сборы средств в социальных сетях.
Фото: социальные сети Натальи
Многодетная мать охотно принимает помощь как от священника из Ардатова, так и от представителей местной религиозной секты, а затем снова переезжает, оставляя после себя большие долги за электричество и истощённую голодом корову.
«Она очень хороший психолог, умеет очаровывать. Втирается в доверие к богатым людям, людям православным. Давит на жалость, и они ей верят. Им кажется, что у нее ничего нет. Честно говоря, я ей тоже помогала. Даже втихаря от мужа передавала деньги. Муж задается вопросом: "Зачем ей помогают?". Ответ один: "Ну, у нее же дети!"», — рассказала местная жительница.
По словам женщины, её брак с мужем был церковным, но отношения не сложились, и ей пришлось самостоятельно воспитывать всех детей. Трое уже выросли и живут своей жизнью, а четверо младших детей всё ещё остаются с ней.
Ударила дочь по голове деревянной дверью
Вероятной причиной переезда Натальи в Нижегородскую область могло стать повышенное внимание со стороны органов опеки. Местные жители утверждают, что её дети совершенно дикие: они нигде не учатся, а некоторые даже не знают своего имени.
Правда о семье вскрылась только в апреле 2024 года, когда к Наталье приехала её старшая дочь Диана. Девушка уже 15 лет живёт отдельно от матери в Саратовской области вместе с младшей сестрой Февронией, которую она взяла под опеку. Диана редко видела остальных четверых детей Натальи и совсем не была в курсе того, что происходило в их доме.
«Все началось с того, что я решила приехать к маме в гости. Хотела привести подарки и познакомиться с детьми, когда они стали старше. По словам мамы, они учились на дому, и все у них было хорошо. Единственной проблемой якобы была опека, которая хочет забрать у нее детей, так как у мамы нет паспорта. Я выдраивала кухню и жилую комнату, потому что все это обычно делают дети. Вся ответственность за уборку и за скотину была полностью на детях. Каждое утро вместо учебы они выполняли ее задания по дому. Многие работы были опасными и явно не по силам ребенку», — рассказала Диана.
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Наталья жаловалась старшей дочери, что ей очень тяжело справляться с детьми в одиночку. Однако увидев, что Диана хорошо справляется с обязанностями, женщина решила воспользоваться шансом и уехала на несколько дней. Но когда хозяйка вернулась, она начала очень злиться из-за беспорядка в доме и улыбок на лицах детей.
«Я заметила, что у нее какие-то эмоциональные перепады. То она спокойная, то истеричная. Настолько, что мне приходилось ее успокаивать, когда она грубо срывалась на детей. Я не хотела, чтобы они через это проходили. На пятый или шестой день, когда я у нее была в гостях, она ударила меня по голове толстой деревянной дверью», — поделилась Диана.
Фото: социальные сети Натальи
Морила детей голодом
После этого инцидента Диана вернулась домой, несмотря на просьбы ребят остаться. С тех пор общение между матерью и дочерью ухудшилось, а младшие братья и сёстры стали тайно общаться с Дианой, рассказывая о своих делах.
«Говорили, что мамы дома нет, мама уехала. Холодильник пустой, но очень хочется кушать. Есть только вот такая крупа и вот такие продукты. Мы готовили по видеосвязи. Они ходили в кафе, где можно оплатить переводом, а я им оплачивала еду. Если бы я этого не сделала, они бы сошли с ума от того, что просто хотят кушать. Где была мама в этот момент? Чуть позже, я поняла — она врала мне в лицо, пускала пыль в глаза», — сказала старшая дочь Натальи.
Многодетная мать объясняла скудное питание детей религиозными соображениями, утверждая, что им запрещено есть из-за поста, как монахам во время аскезы. Несмотря на это, дети продолжали выполнять тяжёлую работу. На вопросы о местонахождении их матери они отвечали, что она отдыхает в отеле.
Кроме того, стало известно, что женщина периодически избивала детей.
«Не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала образовавшиеся в результате ее противоправных действий раны», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
В семье есть старший брат Никита, которому 25 лет. Устав от такой жизни, он сбежал из дома, оставив матери прощальное письмо. В течение нескольких лет он зарабатывает себе на жизнь, играя на гитаре в центре Дивеева. Из-за отсутствия образования он не может найти работу. Наталья отреклась от своего сына, а старшей дочери сказала, что он умер.
Фото: социальные сети Натальи
Мать-монстр
«24 июля в семь часов вечера мне позвонила Ксюша. Она рассказала, что наступила на гвоздь и ей больно. За это мама ее высекла крапивой, а затем выгнала детей из дома со словами, что если они вернутся, она их всех убьет», — рассказала Диана.Кроме того, девушка сообщила, что её младшая сестра молила о помощи, и Диана объяснила ей, как позвонить в экстренную службу. Когда полиция приехала, Наталья вышла из дома и заявила, что у них всё в порядке. Полицейские собрались уезжать, а Ксюша плакала, понимая, что это не был конец.
«"Беги к полицейскому и рассказывай все как есть". После этого полицейские позвонили мне и предупредили, что если я вру, меня ждет серьезная ответственность. Я сказала, что готова ответить за каждое свое слово, и меня внимательно выслушали. Когда детей забрали, я радовалась до слез. Мать в это время пряталась в кустах», — сказала девушка.
С тех пор дети находятся в реабилитационном центре «Ласточка». Всё это время горе-мать скрывалась от правосудия. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних с особой жестокостью». Параллельно началась процедура лишения её родительских прав.
Осознавая, что теперь они находятся под защитой, дети рассказали следователям о том, как жестоко обращалась с ними родная мать. 12 декабря Наталья была объявлена в розыск, а уже на следующий день её задержали. В ближайшие два месяца, пока идёт следствие, обвиняемая будет находиться в следственном изоляторе. Тем временем Диана рассматривает возможность стать опекуном своих братьев и сестёр.
«Я люблю ее как мать, но не как человека. Она не понимает, что она — монстр. Слава Богу, полицейские мне поверили. Я никогда не думала, что возьму опеку над четырьмя детьми. Мне придется прыгнуть выше головы и постараться сделать это при помощи родственников. С Февронией мы как-то справились, и у ребят все будет хорошо», — подчеркнула Диана.
Фото: прокуратура Нижегородской области
Нижегородцы потрясены тем, что долгое время никто не замечал, как женщина жестоко обращалась со своими детьми. У всех возникает вопрос: почему за девять лет страданий детей женщина может получить максимум семь лет заключения?
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