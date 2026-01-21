В Москве на Гурьевском проезде произошёл пожар в жилой многоэтажке
На юге Москвы вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Информацию об инциденте распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Возгорание произошло на Гурьевском проезде. К месту чрезвычайного происшествия оперативно выехали пожарные расчёты и бригады скорой помощи. В Главном управлении МЧС по столице заявили, что пожар может охватить большую площадь.
Спасатели продолжают работу, чтобы не допустить распространения пламени. В результате ЧП один человек пострадал. Его осмотрели врачи. После оказания первой помощи медики доставили его в городскую больницу.
