«Виноваты вы»: В российском ТЦ десятилетней девочке разрезало ногу на эскалаторе
В симферопольском торговом центре «Центрум» 10-летняя девочка получила тяжёлую травму на эскалаторе. Об этом информирует Telegram-канал «ЧП / Крым».
Сообщается, что школьница на четвёртом этаже наступила на металлический лист напольного покрытия перед эскалатором. Лист перевернулся и глубоко разрезал ей ногу, повредив сухожилия. Девочку госпитализировали и прооперировали. Лечение заняло около месяца.
Родные потерпевшей считают причиной происшествия плохое состояние пола и нарушение правил безопасности со стороны ТЦ. В администрации центра, по их словам, заявили, что вина лежит на родителях, которые не держали ребёнка за руку.
Следственные органы проводят проверку. Досудебное урегулирование не состоялось — семье отказали в компенсации. Родственники добиваются огласки инцидента, чтобы усилить контроль за безопасностью в общественных местах.
