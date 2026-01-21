«Виноваты вы»: В российском ТЦ десятилетней девочке разрезало ногу на эскалаторе

21 января 2026, 18:47

В симферопольском ТЦ десятилетняя девочка получила травму ноги из-за эскалатора

Фото: Istock/Wachiwit

В симферопольском торговом центре «Центрум» 10-летняя девочка получила тяжёлую травму на эскалаторе. Об этом информирует Telegram-канал «ЧП / Крым».