На Урале обвиняемый в убийстве многодетной матери подросток сбежал и оказался в СИЗО

21 января 2026, 18:30

На Урале арестовали подростка, обвиняемого в нападении на многодетную мать

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Свердловской области подросток, обвиняемый в убийстве женщины, сбежал из-под домашнего ареста, но затем попал под стражу. Об этом информирует региональная прокуратура.