На Урале обвиняемый в убийстве многодетной матери подросток сбежал и оказался в СИЗО
В Свердловской области подросток, обвиняемый в убийстве женщины, сбежал из-под домашнего ареста, но затем попал под стражу. Об этом информирует региональная прокуратура.
Следствие утверждает, что 15-летний житель посёлка Горноуральский напал на 47-летнюю многодетную мать в подъезде дома и нанёс ей ножевые ранения. Пострадавшая скончалась. Действия подростка квалифицировали по статье о покушении на убийство.
Сначала суд избрал для обвиняемого домашний арест. Однако юноша нарушил условия меры пресечения и скрылся. Его объявили в розыск. Правоохранители оперативно задержали беглеца.
21 января суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения и постановил заключить подростка под стражу до 6 марта. По информации издания E1.RU, перед побегом школьник оставил записку отцу, где заявил о своей невиновности и нежелании отбывать наказание за чужое преступление.
