Австриец рассказал о помощи магаданских полицейских

16 февраля 2026, 12:03

Полицейские Магадана нашли грабителя машины австрийского туриста

Фото: istockphoto/blinow61

Австриец Герфрид Свобода, который путешествует по миру на переоборудованном армейском вездеходе Pinzgauer 6×6, рассказал РИА Новости, как ему помогли магаданские полицейские.





Свобода живет в Зальцбурге. В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие. За восемь лет он преодолел около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке, а Россию пересекал уже четыре раза — бывал в Сибири и Магадане.



По его словам, во время пандемии ему пришлось оставить машину примерно на 16 месяцев. Из‑за ограничений он не мог вернуться в страну. Когда же он снова приехал, выяснилось, что автомобиль вскрыли и разграбили — пропали фотоаппарат, дрон и другие вещи.



Как отметил собеседник, подозреваемый фактически был один. В мастерской, где стоял вездеход, несколько недель работал человек, которому владелец дал доступ к помещению. Случайно у хозяина гаража сохранилась копия паспорта этого работника — документ передали в полицию. После этого, рассказал Свобода, сотрудники полиции выехали примерно за 500 километров к северу от Магадана, нашли злоумышленника и задержали его.



Турист подчеркнул, что с момента подачи заявления до задержания прошло всего пять дней. Мужчина признался и показал, где хранились украденные вещи, а позже Свобода получил их обратно. Еще около двух недель заняло оформление документов, необходимых для расследования.



Потерпевший добавил, что позже его даже пригласили на интервью, где спросили, доволен ли он работой российской полиции. Сюжет показали по магаданскому телевидению.





«Да, очень доволен, они отлично поработали», — ответил он.