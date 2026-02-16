В китайских отелях устанавливают скрытые камеры и продают видео с сексом россиян
В Китае скрытая съёмка туристов в отелях превратилась в прибыльный теневой бизнес. Видео продают по подписке в соцсетях, а особенно востребованы ролики с россиянами.
По информации Telegram-канала SHOT, злоумышленники заранее заселяются в гостиничные номера и устанавливают мини-камеры размером около 1,5 сантиметра с видом на кровать. В объектив попадают разные пары, однако записи с девушками славянской внешности пользуются повышенным спросом и помечаются как russians. Такие трансляции распространяются через закрытые каналы и частные сообщества.
Стоимость доступа к подобному контенту составляет от 650 до 1100 рублей в месяц. Также предлагаются годовые подписки по цене от 3000 рублей. Речь идёт о незаконной съёмке без согласия постояльцев, что нарушает их право на частную жизнь.
Читайте также: