SHOT: Людей заблокировало в горящем хостеле Москвы
Люди оказались заблокированными в горящем хостеле в Москве. По информации SHOT, крупный пожар произошёл в заведении «Магистрал» в 1-м Магистральном тупике.
Очевидцы сообщают, что находящиеся внутри просят о помощи и сбрасывают матрасы вниз, чтобы можно было прыгать на них из окон четвёртого этажа. На месте работают экстренные службы.
В Норильске ранее произошёл серьёзный пожар в девятиэтажном доме. Вечером 15 февраля загорелась квартира на втором этаже. К моменту прибытия спасателей огонь уже быстро распространялся по помещению.
Как сообщили в краевом МЧС, в результате происшествия погиб мужчина. Из здания эвакуировали 66 человек. Большинство вышли по лестничным маршам, ещё двоих вывели с помощью автолестницы. Десять спасённых получили отравление продуктами горения и нуждаются в госпитализации.
