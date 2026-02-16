На юге Москвы охранник сварился заживо из-за прорыва трубы с кипятком

16 февраля 2026, 11:45

В Москве охранник погиб при прорыве трубы в подземном паркинге

Фото: Istock/Олег Копьёв

В Москве охранник погиб в результате прорыва трубы с кипятком в подземном паркинге. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».





Трагедия произошла 16 февраля около четырёх часов утра по московскому времени в районе Северное Чертаново. В подземном паркинге прорвало магистральную трубу. Температура воды достигала 100 градусов.



В момент аварии в помещении находился охранник. Кипяток залил паркинг, мужчина не успел покинуть зону затопления и погиб на месте. Погибшему было 59 лет. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о происшествии в московском небоскрёбе «Триумф Палас», где прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате кипяток заполнил лифтовые шахты здания.

