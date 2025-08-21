Австрийский нейрохирург разрешила 12-летней дочери просверлить череп пациента
В Австрии нейрохирург из университетской клиники Граца разрешила 12-летней дочери провести трепанацию черепа. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошел в то время, кода в медучреждение поступил 33-летний фермер после несчастного случая на лесозаготовках. Под наркозом мужчине сделали отверстие в черепе. По заверению руководства больницы, операция прошла без осложнений. Однако о том, что ее проводили не только квалифицированные врачи, но и ребенок одного из них, пациент узнал лишь спустя месяц после выписки.
Матери девочке и ее коллеге предъявили обвинения по статье о причинении телесных повреждений. Ребенка из-за возраста к ответственности не привлекли. Прокуратура считает его допуск к медицинским манипуляциям грубейшим нарушением. В случае, если вину врачей докажут, их либо отправят в колонию, либо обяжут заплатить крупный штраф.
