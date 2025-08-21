В Израиле учительницу обвинили в сексе со старшеклассниками

21 августа 2025, 14:59

Суд признал виновной 43-летнюю учительницу Израиля в сексе со школьниками

Фото: istockphoto/standret

В Израиле признали виновной 43‑летнюю учительницу, которая пригласила домой трех одиннадцатиклассников и вступила в половые связи с двумя из них, сообщают СМИ.