В Израиле учительницу обвинили в сексе со старшеклассниками
В Израиле признали виновной 43‑летнюю учительницу, которая пригласила домой трех одиннадцатиклассников и вступила в половые связи с двумя из них, сообщают СМИ.
По данным следствия, во время уроков женщина проявляла знаки внимания трем 17‑летним ученикам. После занятий она попросила их проводить её до дома, а затем пригласила на чай. Парни согласились; в какой‑то момент учительница вступила в интимные отношения с двумя подростками, тогда как третий наблюдал за происходящим. Полицейские узнали о случившемся на следующий день и задержали педагога.
Она полностью признала вину. Суд лишил её права работать в образовательной системе пожизненно, ввёл восьмилетний запрет на любую деятельность с детьми и подростками и трёхлетний запрет на работу в государственных структурах.
Ранее также сообщалось, что 16‑летнюю жительницу Набережных Челнов признали виновной в ведении платного интимного канала; в опубликованных материалах присутствовал 17‑летний молодой человек, который заявляет, что не знал о съёмке и распространении роликов.
Читайте также: