В США часть крыла самолета Boeing 737 оторвалась во время полета
Часть крыла пассажирского самолета оторвалась во время полета в США. Об этом пишет газета Newsweek.
Boeing 737 выполнял рейс из Флориды в Техас. Перед посадкой пассажиры заметили, что закрылок левого крыла частично отделился и болтался на высоте нескольких тысяч метров над землей.
«Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла», — говорится в сообщении.После приземления в авиакомпании Delta Air Lines подтвердили повреждение конструкции. Борт вывели из эксплуатации для технического обслуживания. Всего в момент инцидента в нем находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Информация о пострадавших не приводится.