В США часть крыла самолета Boeing 737 оторвалась во время полета

21 августа 2025, 13:53

Фото: iStock/Dushlik

Часть крыла пассажирского самолета оторвалась во время полета в США. Об этом пишет газета Newsweek.





Boeing 737 выполнял рейс из Флориды в Техас. Перед посадкой пассажиры заметили, что закрылок левого крыла частично отделился и болтался на высоте нескольких тысяч метров над землей.

«Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла», — говорится в сообщении.