Полиция поймала голубя с запиской о готовящемся взрыве на вокзале
Вечером 18 августа силы безопасности индийского региона Джамму задержали необычного «подозреваемого» – почтового голубя, прилетевшего с территории Пакистана. Об этом пишет KP.ru.
Птица была обнаружена в районе Катмарии, неподалёку от международной границы в секторе РС-Пура, с зашифрованным посланием, прикреплённым к лапе. Записка была написана на урду и английском языках. В ней содержались фразы: «Свобода Кашмиру» и «Время пришло», а также предупреждение о возможном взрыве на вокзале с использованием самодельного устройства.
Инцидент вызвал волну обеспокоенности среди правоохранителей: охрана железнодорожного вокзала и близлежащих железнодорожных путей была немедленно усилена, а полиция переведена в режим повышенной готовности.
По предварительной информации, голубь мог быть намеренно подготовлен и выпущен с пакистанской стороны границы. Эксперты сейчас анализируют содержимое найденной записки, которое, по словам источников в полиции, носит «леденящий душу характер».
Птицу доставили на экспертизу для изучения возможных шпионских технологий и выяснения маршрута её полёта. Подобные случаи уже происходили в регионе ранее, однако нынешний инцидент особенно обеспокоил власти из-за возможной связи с трансграничной разведкой.
Читайте также: