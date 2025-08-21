Полиция поймала голубя с запиской о готовящемся взрыве на вокзале

21 августа 2025, 15:22

В Индии задержали почтового голубя со странной запиской

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Вечером 18 августа силы безопасности индийского региона Джамму задержали необычного «подозреваемого» – почтового голубя, прилетевшего с территории Пакистана. Об этом пишет KP.ru.