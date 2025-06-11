Авто с дипномерами Сьерра-Леоне врезалось в пушку в Москве

11 июня 2025, 18:54

В Москве автомобиль с дипломатическими номерами протаранил пушку

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Москве автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезался в пушку в патриотическом сквере на улице Академика Арцимовича. Об этом сообщает Mash.