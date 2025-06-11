Авто с дипномерами Сьерра-Леоне врезалось в пушку в Москве
В Москве автомобиль с дипломатическими номерами протаранил пушку
В Москве автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезался в пушку в патриотическом сквере на улице Академика Арцимовича. Об этом сообщает Mash.
В машине находились мужчина и женщина. По предварительной информации, водителю стало плохо. За 15 минут до аварии он заходил в магазин за сухофруктами.
Автомобиль пробил ограждение рядом с детским центром и торговой точкой. Обстоятельства ДТП выясняются.
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