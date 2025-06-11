SHOT: россиянка в критическом состоянии после отбойного течения на Пхукете
Россиянка находится в критическом состоянии после попадания в отбойное течение на тайском Пхукете. Как пишет Telegram-канал SHOT, все произошло на пляже Банг-Тао.
В посте говорится, что женщину накрыло волнами, а затем стало все дальше и дальше относить от берега. После интенсивных попыток выплыть, она потеряла все силы. Когда спасатели достали гражданку из воды, она не дышала. Сейчас за ее жизнь борются медики местной больницы.
Авторы подчеркнули, что за последние дни на Пхукете произошло два похожих случая, где жертвами стали женщина и мужчина. Отбойным течением называют морские и океанические течения, которые направлены под прямым углом от берега. Водные массы отходят обратно в сторону моря.
Читайте также: