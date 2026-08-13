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Авто владельца элитного ресторана в Москве расстреляли

Машину владельца ресторана Levantine расстреляли в центре Москвы
Фото: Istock / Savusia Konstantin

Неизвестный открыл стрельбу по Bentley 46-летнего владельца ресторана Levantine Сулейманова в Трубниковском переулке. По данным SHOT, инцидент произошёл накануне около 22:20. Сам ресторатор не пострадал и вызвал полицию.



В автомобиль попали несколько пуль: одна прошла возле бензобака, другая угодила в переднее правое стекло. Кроме того, у машины оказалось спущено переднее колесо. На месте обнаружили три гильзы калибра 9 мм, их направили на экспертизу.

После стрельбы злоумышленник скрылся, однако одного из подозреваемых правоохранители уже задержали. Обстоятельства произошедшего и мотив нападения устанавливаются.

Levantine — ресторан авторской турецкой кухни в центре Москвы, расположенный в ТЦ Lotte Plaza на Новинском бульваре.

Софья Метелева

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