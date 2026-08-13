Авто владельца элитного ресторана в Москве расстреляли

13 августа 2026, 20:44

Машину владельца ресторана Levantine расстреляли в центре Москвы

Фото: Istock / Savusia Konstantin

Неизвестный открыл стрельбу по Bentley 46-летнего владельца ресторана Levantine Сулейманова в Трубниковском переулке. По данным SHOT, инцидент произошёл накануне около 22:20. Сам ресторатор не пострадал и вызвал полицию.