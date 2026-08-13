Стало известно, насколько может подорожать параллельный импорт среди авто
В России могут усилить контроль за ввезёнными из-за рубежа автомобилями перед оформлением электронного ПТС. Минпромторг предлагает проверять VIN, маркировки, фары, стекла, зеркала, ремни и шины, а при необходимости — тормозную систему и блок управления двигателем. Об этом сообщает «Татар-информ».
Проверки в первую очередь затронут машины, ввезённые по параллельному импорту. Эксперты считают, что сразу заметного роста цен ждать не стоит, однако в дальнейшем автомобили могут подорожать примерно на 1–3% — в зависимости от того, какие дополнительные меры введут после проверок.
По словам специалистов, цель нововведения — не допустить на российский рынок машины, конструкция которых отличается от ранее сертифицированных образцов и не соответствует требованиям безопасности.
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