Стало известно, насколько может подорожать параллельный импорт среди авто

13 августа 2026, 20:08

Новые проверки импортных авто могут изменить цены на машины

Фото: Istock / Scharfsinn86

В России могут усилить контроль за ввезёнными из-за рубежа автомобилями перед оформлением электронного ПТС. Минпромторг предлагает проверять VIN, маркировки, фары, стекла, зеркала, ремни и шины, а при необходимости — тормозную систему и блок управления двигателем. Об этом сообщает «Татар-информ».