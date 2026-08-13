В Японии объявили экстренное предупреждение из-за тайфуна
Мощный тайфун обрушился на Японию, из-за проливных дождей в центральных районах страны объявили экстренное предупреждение. По словам российских туристов, за сутки подтопило Токио и соседние префектуры Тиба, Ибараки и Сайтама. В городе Ятиё началась эвакуация жителей. Об этом сообщает SHOT.
Движение на улицах оказалось парализовано: некоторые автомобилисты бросают машины прямо на дорогах и пытаются добраться до укрытий. Местами уровень воды превышает 20 сантиметров, а интенсивность осадков достигает 110 мм в час. Власти призывают жителей и туристов следовать указаниям экстренных служб и находиться в безопасных местах.
Из-за непогоды серьёзные проблемы возникли и с транспортом. Аэропорт Нарита временно не принимает и не выпускает рейсы, внутри остаются около ста человек. Возле станции Сакура оказались затоплены железнодорожные пути, поэтому движение поездов приостановили, а автобусные рейсы до аэропорта отменили.
На фоне стихии закрываются магазины и рестораны, а местных жителей призывают не выходить на улицу без необходимости. Обстановка в пострадавших районах остаётся сложной, экстренные службы продолжают работу.
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