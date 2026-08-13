В Японии объявили экстренное предупреждение из-за тайфуна

13 августа 2026, 19:21

Мощный тайфун обрушился на Японию и затопил Токио

Фото: Istock / Francis Lavigne-Theriault

Мощный тайфун обрушился на Японию, из-за проливных дождей в центральных районах страны объявили экстренное предупреждение. По словам российских туристов, за сутки подтопило Токио и соседние префектуры Тиба, Ибараки и Сайтама. В городе Ятиё началась эвакуация жителей. Об этом сообщает SHOT.