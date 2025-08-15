Автоблогера Венгалби осудили за попытку дать взятку
Автоблогер Венгалби (Ахмед Алиасхабов) приговорен к трем годам колонии со штрафом в один миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В феврале этого года автомобиль, за рулем которого находился блогер, был остановлен инспектором ДПС на Кутузовском проспекте. Согласно информации следствия, Алиасхабов, стремясь избежать наказания за управление машиной без водительского удостоверения, попытался дать сотруднику ДПС взятку в размере 100 тысяч рублей. Он положил деньги в служебный автомобиль, разместив их между водительским сиденьем и подлокотником.
Инспектор ДПС не принял взятку. Блогер признал свою вину.
Читайте также: