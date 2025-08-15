Автоблогера Венгалби осудили за попытку дать взятку

15 августа 2025, 12:31

Автоблогера Венгалби приговорили к 3 годам колонии за попытку дать взятку

Фото: iStock/Zolnierek

Автоблогер Венгалби (Ахмед Алиасхабов) приговорен к трем годам колонии со штрафом в один миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.