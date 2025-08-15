На Урале арестовали изнасиловавшего двух школьниц мужчину
На Урале суд арестовал местного жителя, изнасиловавшего двух школьниц. Об этом «Ленте.ру» заявил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
Мужчине инкриминируют совершение полового акта и других действий сексуального характера с несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста. В результате его действий пострадали две девочки. Максимальное наказание за подобное преступление — 15 лет лишения свободы.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. В настоящее время проводятся экспертизы и изучается личность обвиняемого. Также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
