Автобус насмерть сбил пешехода на востоке Москвы
Рейсовый автобус насмерть сбил женщину на автобусной стоянке у дома 2А на Кусковской улице на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Агентство городских новостей «Москва» пишет, что пешеход шла по территории парковки в момент движения машины. После удара пострадавшая получила смертельные травмы и умерла на месте. На участке работают инспекторы и следственно-оперативная группа. Силовики выясняют причины аварии.
Согласно ПДД, на прилегающих территориях, в том числе на парковках и стоянках, водители обязаны двигаться с особой осторожностью и уступать дорогу. При этом сами пешеходы должны быть внимательны, не выходить внезапно на путь движения транспорта и по возможности передвигаться только по безопасным участкам.
Читайте также: