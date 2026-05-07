Детский педагог из России решил стать наркоторговцем и поплатился
В Самарской области осудили бывшего детского педагога из Тольятти за сбыт наркотиков. Об этом сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа».
По версии следствия, мужчина решил сменить род деятельности и откликнулся в интернете на предложение распространять наркотики за денежное вознаграждение. «Карьера» наркоторговца продлилась около трех месяцев — его поймали в Сызрани в августе прошлого года.
Задержание проводили сотрудники местного ФСБ на основании оперативной информации. В салоне автомобиля они нашли 330 граммов метилэфедрона, а в гараже — еще полтора килограмма того же вещества. В оборудованном возле дерева в Тольятти тайнике обнаружили еще полкило «синтетики».
Уголовное дело возбудили по частям 4 и 5 статьи 228.1, а также по части 3 статьи 30 УК. Суд приговорил фигуранта к 11 годам колонии строгого режима.
Читайте также: