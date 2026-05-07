Россиянка пошла под суд за продажу конфет с галлюциногенными грибами
Жительницу Свердловской области приговорили к 14,5 годам колонии общего режима за продажу шоколадных конфет с наркотическим веществом. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Следствие и суд установили, что на протяжении двух лет осужденная вместе с сообщником арендовала квартиру, где выращивала грибы, содержащие псилоцин. Для сбыта они создали интернет-магазин в мессенджере.
Подельник изготавливал конфеты с наркотической начинкой и отправлял их почтой. Женщина, в свою очередь, принимала заказы, упаковывала «сладости» в подарочные коробки с открытками и наклейками, сама подписывала посылки и передавала покупателям трек-номера для отслеживания.
Конфеты с наркотиком получили пять покупателей. В июле 2024 года полицейские задержали злоумышленников — в их квартире обнаружили готовые «сладости» и грибы с псилоцином. Фигурантку признали виновной в пяти эпизодах незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере с использованием интернета, а также в покушении на аналогичное преступление.
