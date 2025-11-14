Трамвай сбил девочку в Екатеринбурге
В Екатеринбурге трамвай сбил одиннадцатилетнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, девочка перебегала дорогу в месте, не предназначенном для перехода. Как сообщила сотрудникам ДПС бабушка пострадавшей, ее внучка спешила в школу. Девочка с различными травмами находится в медицинском учреждении.
Водитель трамвая, по требованию, прошел медицинское обследование. Признаков алкогольного опьянения не выявлено. За рулем транспортного средства находилась женщина 46 лет с 25-летним опытом работы. По ее словам, она не успела своевременно заметить ребенка и принять необходимые меры.
Читайте также: