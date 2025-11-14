Трамвай сбил девочку в Екатеринбурге

14 ноября 2025, 10:29

Трамвай сбил 11-летнюю школьницу в Екатеринбурге

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

В Екатеринбурге трамвай сбил одиннадцатилетнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.