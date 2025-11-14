Российский серийный убийца Исупов попросился на свободу после паралича
59-летний серийный убийца Виталий Исупов потребовал освобождения по УДО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Бывший сотрудник милиции, осужденный за убийство восьми человек, включая 9-летнюю девочку, обратился с просьбой о помощи из-за резкого ухудшения здоровья. У Исупова произошли три инсульта, которые привели к развитию эпилепсии и параличу большей части тела. В колонии «Белый лебедь», где преступник отбывает наказание, он вынужден передвигаться на инвалидной коляске.
Руководство колонии предоставило ему помощника из числа других заключенных, который будет оказывать злоумышленнику необходимую поддержку и уход.
В 1990-е годы Исупов работал старшим оперуполномоченным в городе Чайковский Пермского края. После увольнения из органов мужчина начал совершать нападения на семьи с целью получения денег. 7 июня 2000 года, действуя в сговоре с сообщником, он убил супругов и их 9-летнюю дочь.
