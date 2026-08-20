Россиянин украл сапборд, чтобы проплыть на нём 30 км по Волге и успеть на работу

20 августа 2026, 12:02

Житель Тольятти похитил сапборд на турбазе и проплыл на нём 30 км до работы

Фото: Istock/MaskaRad

Житель Тольятти похитил сапборд, чтобы проплыть 30 километров по Волге и не опоздать на работу. Об этом информирует Telegram-канал Baza.