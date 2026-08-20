Россиянин украл сапборд, чтобы проплыть на нём 30 км по Волге и успеть на работу
Житель Тольятти похитил сапборд, чтобы проплыть 30 километров по Волге и не опоздать на работу. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл на турбазе в селе Ширяево. Полицейские вышли на 38-летнего мужчину благодаря записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемый полностью признал вину и рассказал, что таким способом решил сократить путь до работы.
По словам задержанного, он планировал добраться до места по воде на сапборде. В итоге ему пришлось преодолеть 30 километров. Позже мужчина передал украденное знакомой для хранения. Теперь ему грозит ответственность по закону.
До этого сообщалось об инциденте в Краснодарском крае. Там сапбордист пропал после сплава по горной реке.
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